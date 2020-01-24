В Крыму начался суд над водителем, по вине которого погибла девочка

Дело водителя, который в состоянии опьянения попал в ДТП, что привело к гибели двухлетней девочки, направлено в суд. Об этом сообщила старший помощник главы Главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя села Ястребцы Джанкойского района, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, если оно совершено в состоянии алкогольного опьянения, сопряженное с оставлением места происшествия (п «а», «б» части 4 статьи 264 УК РФ). С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу», — сказала Постнова.

Авария произошла 11 ноября прошлого года. Житель села Ястребцы, не имея прав на вождения автомобиля, в состоянии алкогольного опьянения отправился на машине за картошкой.

Вместе с ним в салоне находился его приятель и их общая знакомая, которые тоже были пьяными. На руках у женщины, которая сидела на переднем сиденье, сидела двухлетняя девочка.

На грунтовой дороге Яркое – Ястребцы водитель превысил скорость и попал в кювет. Девочка вылетела через лобовое стекло и получила травмы, не совместимые с жизнью. Взрослые скрылись, оставив ребенка.

Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.







Пятница, 24 января 2020 г. 13

Источник: Портал Информер