В Крыму начался суд над водителем, по вине которого погибла девочка

24 января 2020     13
В Крыму начался суд над водителем, по вине которого погибла девочка

Дело водителя, который в состоянии опьянения попал в ДТП, что привело к гибели двухлетней девочки, направлено в суд. Об этом сообщила старший помощник главы Главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя села Ястребцы Джанкойского района, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, если оно совершено в состоянии алкогольного опьянения, сопряженное с оставлением места происшествия (п «а», «б» части 4 статьи 264 УК РФ). С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу», — сказала Постнова.

Авария произошла 11 ноября прошлого года. Житель села Ястребцы, не имея прав на вождения автомобиля, в состоянии алкогольного опьянения отправился на машине за картошкой.

Вместе с ним в салоне находился его приятель и их общая знакомая, которые тоже были пьяными. На руках у женщины, которая сидела на переднем сиденье, сидела двухлетняя девочка.

На грунтовой дороге Яркое – Ястребцы водитель превысил скорость и попал в кювет. Девочка вылетела через лобовое стекло и получила травмы, не совместимые с жизнью. Взрослые скрылись, оставив ребенка.

 

Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.



Пятница, 24 января 2020 г. 13

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Роскачество назвало признак диоксида серы в вине
Роскачество назвало признак диоксида серы в вине

Тон горелой спички в аромате вина может свидетельствовать о переизбытке диоксида серы в напитке. Об этом в пятницу, 24 января, …


Dior построил подиум в форме женских органов
Dior построил подиум в форме женских органов

Модный дом Dior построил подиум в форме женских органов для своего шоу на Неделе высокой моды в Париже. Об этом …


Хоккеиста Овечкина назвали лучшим собутыльником в НХЛ
Хоккеиста Овечкина назвали лучшим собутыльником в НХЛ

Американское издание The Athletic провело анонимный опрос среди игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), спросив у них, с кем из хоккеистов …


В Крыму начался суд над водителем, по вине которого погибла девочка
В Крыму начался суд над водителем, по вине которого погибла девочка

Дело водителя, который в состоянии опьянения попал в ДТП, что привело к гибели двухлетней девочки, направлено в суд. Об этом сообщила …


На создание яхтенной марины в Балаклаве получено заключение Главгосэкспертизы
На создание яхтенной марины в Балаклаве получено заключение Главгосэкспертизы

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение на создание яхтенной марины в Балаклавской бухте. В будущем марина сможет обеспечить …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты