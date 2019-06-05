В Крыму нашли скелет младенца с вытянутым черепом (ФОТО)

Во время раскопок на Керченском полуострове археологи обнаружили скелет младенца с сильно деформированным черепом. Захоронение датировано II веком новой эры.

Как считают археологи, мальчик был погребён в грунтовой могиле без плиты в некрополе Кыз-Аул. На возраст указывают незаросшие роднички на черепе: голову младенца деформировали сразу после рождения. Есть предположения, что ребёнок пострадал от варварской традиции сарматов.

Рядом с головой скелета обнаружили лепной сосуд, мелкие бусины и пастовое стекло. На правой руке ребёнка был браслет из медного сплава. В слое, где нашли могилу, встречаются захоронения от I века до новой эры по III век новой эры. К этому же периоду относятся каменные усыпальницы, в которых предположительно хоронили военную знать Боспорского царства – античного государства к северу от Черного моря.

Сарматы – древний народ, состоявший из кочевых ираноязычных племён, с IV века до н. э. по первые века н. э. населявших степную полосу Евразии от Дуная до Аральского моря (территория современных Украины, России и Казахстана).

По мнению исследователей, сарматы (под именем “савроматы”) впервые упоминаются Геродотом (V век до н. э.), который сообщал: “Если перейти реку Танаис (совр. Дон), то там уже не скифская земля, но область савроматов”.

Такие же вытянутые черепа археологи ранее встречали у сарматов, особенно поздних. Еще в 1826 году подобные захоронения нашел французский археолог Поль Дюбрюкс в некрополях Боспора Киммерийского, в районе Керчи. Скорее всего, сарматам вытягивали черепа для того, чтобы обозначить их принадлежность к определенной группе или показать социальный статус.

Сарматы были военизированным народом, и, возможно, этот мальчик должен был стать конным кавалеристом.

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