В Крыму на китайский коронавирус проверяют еще двух человек

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю начало проверку на заражение коронавирусом двух жителей Крыма, побывавших в Китае. Об этом Крыминформу сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора крымского управления Роспотребнадзора Светлана Листопад.

«В работе находятся материалы еще по двум гражданам. Поступили в пятницу-субботу», — сказала Листопад.

Она уточнила, что взятые ранее пробы на наличие вируса еще у четверых крымчан оказались отрицательными. Все граждане недавно побывали на территории Китая, а потом обратились в медучреждения Крыма с признаками ОРВИ. Информация об этом появилась 30 января.

Ранее министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов призвал жителей полуострова доверять только проверенным источникам информации. По его словам, в Крыму есть все необходимое для предотвращения возможного распространения вируса.

В конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии, причиной которой стал новый вид коронавируса. Общее число зараженных новым типом коронавируса достигло 17,2 тысячи человек, 361 больной скончался.







Понедельник, 3 февраля 2020 г. 67

Источник: Портал Информер