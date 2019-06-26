В Крыму на три часа сократили время, в течение которого можно шуметь

26 июня 2019     30
В Крыму на три часа сократили время, в течение которого можно шуметь

Сегодня, 26 июня, в двух чтениях на заседании парламента Государственный совет Крыма принял законопроект, согласно которому на три часа сокращено время, в течение которого можно шуметь, нарушая тишину и покой граждан.

«Основанием для разработки данного законопроекта стали неоднократные обращения граждан, касающиеся внесения изменений в законодательство Республики Крым, регулирующее отношения, связанные с обеспечением тишины и покоя граждан на территории Республики Крым. Поступающие предложения касаются периодов времени, в течение которых не допускается нарушение тишины и покоя граждан», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее период тишины начинался в 23:00 и длился до 7:00. Отныне период тишины начинается в 22:00 и длится до 8:00, а также с 13:00 до 14:00. Наказание за нарушение режима при этом не изменилось: от 500 до 1000 рублей для граждан, от 2 до 5 тысяч рублей для юридических лиц.

Впервые этот законопроект был принят в 2015 году.

Источник: Портал Информер

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