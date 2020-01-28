В Крыму на чердаке жилого дома обнаружили нарколабораторию

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими выявили нарколабораторию на чердаке жилого дома в Джанкойском районе.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, в лаборатории изъяты 77 живых растений и партия расфасованного продукта. «В частном домовладении местного жителя оперативниками обнаружено и изъято вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, предварительно расфасованное в различные емкости и упаковки.

Также в чердачном помещении обнаружено семь сухих веток конопли. Общая масса наркотического средства составила 168 грамм, что, согласно действующему законодательству, является крупным размером. Помимо этого, на чердаке стражи порядка нашли специально оборудованную домашнюю лабораторию по выращиванию побегов наркосодержащих культур», – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что обнаруженная на чердаке лаборатория была устроена в специальных световых шкафах, имела систему гидропоники, утрафиолетового освещения и вентиляции.

«В цветочных горшках были обнаружены 77 живых растений, за которыми хозяин домовладения осуществлял бережный уход, регулярно поливая, окучивая и взрыхляя почву, создавая условия для получения больших объемов зеленой массы. Изъятые растения, согласно заключению эксперта, являются побегами конопли и уже накопили достаточный объем основного действующего вещества – тетрагидроканнабинола», – добавили в МВД.

Полицейские возбудили по данному факту уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное в крупном размере), по части 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства).

В совершении указанных преступлений подозревается ранее судимый хозяин домовладения, которому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Согласно санкции статьи мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.







Вторник, 28 января 2020 г. 455

Источник: Портал Информер