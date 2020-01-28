В Крыму на чердаке жилого дома обнаружили нарколабораторию

28 января 2020     8
В Крыму на чердаке жилого дома обнаружили нарколабораторию

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими выявили нарколабораторию на чердаке жилого дома в Джанкойском районе.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, в лаборатории изъяты 77 живых растений и партия расфасованного продукта. «В частном домовладении местного жителя оперативниками обнаружено и изъято вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, предварительно расфасованное в различные емкости и упаковки.

 

Также в чердачном помещении обнаружено семь сухих веток конопли. Общая масса наркотического средства составила 168 грамм, что, согласно действующему законодательству, является крупным размером. Помимо этого, на чердаке стражи порядка нашли специально оборудованную домашнюю лабораторию по выращиванию побегов наркосодержащих культур», – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что обнаруженная на чердаке лаборатория была устроена в специальных световых шкафах, имела систему гидропоники, утрафиолетового освещения и вентиляции.

«В цветочных горшках были обнаружены 77 живых растений, за которыми хозяин домовладения осуществлял бережный уход, регулярно поливая, окучивая и взрыхляя почву, создавая условия для получения больших объемов зеленой массы. Изъятые растения, согласно заключению эксперта, являются побегами конопли и уже накопили достаточный объем основного действующего вещества – тетрагидроканнабинола», – добавили в МВД.

Полицейские возбудили по данному факту уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное в крупном размере), по части 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства).

 

В совершении указанных преступлений подозревается ранее судимый хозяин домовладения, которому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Согласно санкции статьи мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.



Вторник, 28 января 2020 г. 455

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Гражданам Украины и Белоруссии упростят процедуру получения российского гражданства
Гражданам Украины и Белоруссии упростят процедуру получения российского гражданства

Граждан Украины и Белоруссии освободят от обязательного собеседования по русскому языку при подаче заявления на получение российского паспорта. Об этом …


В Крыму на чердаке жилого дома обнаружили нарколабораторию
В Крыму на чердаке жилого дома обнаружили нарколабораторию

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими выявили нарколабораторию на чердаке жилого дома в Джанкойском районе. Как сообщила пресс-служба МВД по Республике …


В Севастополе выбрали лучшие крымские сувениры
В Севастополе выбрали лучшие крымские сувениры

Авторов лучших крымских сувениров наградили в Севастополе. Более 100 победителей одноимённого регионального конкурса получили призы на сцене Дворца детского и …


Владимир Немцев рассказал об отношении к персональным санкциям Евросоюза
Владимир Немцев рассказал об отношении к персональным санкциям Евросоюза

Председатель Законодательного Собрания Севастополя Владимир Немцев прокомментировал своё появление в санкционном списке Евросоюза. Спикер отметил, что санкции не окажут влияния …


США раскрыли «сделку века» между Израилем и Палестиной
США раскрыли «сделку века» между Израилем и Палестиной

США огласили текст «сделки века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Ее условия раскрыли американский президент Дональд Трамп и …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты