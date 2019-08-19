В Крыму нет свободных мест для туристов

В крымских отелях практически нет свободных мест. Об этом сообщила Ассоциация оздоровительного туризма (АТОР) со ссылкой на статистические данные, предоставленные министерством курортов и туризма Крыма. Информация об этом опубликована на сайте РИА Новости.

“Общий пассажиропоток рассчитывается по трем входным воротам в Крым – это Крымский мост, аэропорт Симферополя и сухопутная граница с Украиной, данные по которой дает Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым.

И здесь по всем направлениям цифры абсолютно точные. Далее, по специально разработанной учеными методике, мы высчитываем турпоток. Коэффициентные показатели от общего пассажиропотока основываются на сезонности: летом коэффициент повышается в связи с высоким курортным сезоном, в межсезонье соответственно уменьшается”, – заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

По состоянию на 8 августа 2019 года средняя загрузка средств размещения в Крыму составила 79%. При этом в ряде курортных городов показатели еще выше: Саки (94%), Судак (92%), в районе Черноморского (91%) и на ЮБК (91%).

В Минкурортов отметили прирост турпотока на 11%.

По данным на 9 августа, на полуострове отдохнули 4,466 миллиона туристов. Из них 11,8% составили граждане Украины. А 60% всех прибывших в Крым новым транспортным переходом через Керченский пролив. Всего, по данным ведомства, с начала 2019 года в республику въехали 1289,6 тысячавтотранспортных средств, в том числе 19,3 тысяч автобусов.





Понедельник, 19 августа 2019 г. 57

Источник: Портал Информер