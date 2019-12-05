В Крыму не смогли продать бывшую усадьбу Рината Ахметова

Аукцион по продаже усадьбы «Новый Кучук-Кой» в поселке Парковое под Ялтой за 1,9 млрд рублей признан несостоявшимся. Об этом сказано на официальном сайте для размещения информации о торгах.

Отмечается, что заявку на участие в аукционе подала только одна компания – ООО «Эколого-туристический центр в Парковом».

Справка:

Усадьба «Новый Кучук-Кой» была построена в 1902-1913 годах российским государственным деятелем, меценатом и коллекционером Яковом Жуковским.

Считается памятником садово-декоративного искусства начала XX века.

В 2004 году имение купила компания украинского олигарха Рината Ахметова, но в 2014 году, после возвращения Крыма в Россию, усадьба была национализирована.

Ринат Ахметов

ООО «Эколого-туристический центр в Парковом» было зарегистрировано в 2007 году, уставный капитал составил 8,8 млрд рублей. Учредителем компании выступает санкт-петербургское ООО «Рисско».

Ее учредителями, в свою очередь, являются ООО «Газпром добыча Оренбург» (почти стопроцентная доля в уставном капитале или 11,6 млрд рублей) и ООО «Клиника промышленной медицины» (доля менее 0,01% или 100 тысяч рублей).

В феврале 2017 года ООО «ЭТЦ в Парковом» подписало инвестиционное соглашение с властями Крыма на 9,8 млрд рублей о строительстве многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в поселке Парковое.







Четверг, 5 декабря 2019 г. 4

Источник: Портал Информер