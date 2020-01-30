В Крыму обнаружили опасного клеща

Специалисты выявили относительно новый вид клещей, который угрожает посевам озимых культур в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба крымского филиала федерального госбюджетного учреждения «Россельхозцентр».

«Специалисты отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым выявили в посевах озимых зерновых культур зимнего (красноногого) зернового клеща. Это относительно новый вредитель для региона, так как его появление и вредоносность фиксируются последние 5-6 лет», – говорится в сообщении.

В настоящее время зерновой клещ выявлен в ряде хозяйств Раздольненского района, но ареал распространения носит повсеместный характер.

«Зимний зерновой клещ повреждает пшеницу, рожь, ячмень, овес, кормовые травы, овощи (листовые), бобовые. Из-за него на листьях образуются сероватые пятна, прикорневая часть темнеет, в посеве такие растения, в зависимости от развития, выглядят серебристо-серыми или желтоватыми. Поврежденные растения увядают и позже высыхают. Урожай может быть снижен почти в два раза», – добавили в пресс-службе.

Специалисты рекомендуют незамедлительно провести обследование посевов и в случае необходимости применить вещества для уничтожения паразитов.







Четверг, 30 января 2020 г. 51

Источник: Портал Информер