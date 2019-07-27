В Крыму обокрали экс-директора крымского отделения компании «Киевстар»

Известного бизнесмена из Крыма обокрали. Экс-директор крымского отделения компании «Киевстар» Геннадий Хмара лишился дорогого транспортного средства. Об сообщает «Комсомольская правда – Крым».

По данным издания, бизнесмен оставил электробайк «Haibike» у отеля «Ореанда» в Ялте.

Полиция уже задержала вора. Оказалось, что это приехавший в Крым житель Тульской области. Ему грозит один из трёх вариантов:штраф на 500 тысяч рублей, до 5 лет принудительных работ или до 6 лет заключения.





Суббота, 27 июля 2019 г. 57

Источник: Портал Информер