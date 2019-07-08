В Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Севастополе ликвидирован цех по производству подпольных документов Сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность уроженца г. Свердловска (Екатеринбурга), который организовал на …



МИД Ирана назвал задержание танкера в Гибралтаре актом пиратства В министерстве иностранных дел Ирана считают задержание кораблями ВМС Великобритании иранского судна Grace 1 в Гибралтаре актом пиратства. С таким …



Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию. Такое заявление прозвучало в …

