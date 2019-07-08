В Крыму объявлено штормовое предупреждение

8 июля 2019     18
В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Источник: Портал Информер

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В Крыму объявлено штормовое предупреждение
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Источник: Портал Информер


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