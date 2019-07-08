Источник: Портал Информер
Источник: Портал Информер
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В Севастополе ликвидирован цех по производству подпольных документов
Сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность уроженца г. Свердловска (Екатеринбурга), который организовал на …
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В Крыму объявлено штормовое предупреждение
Источник: Портал Информер
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МИД Ирана назвал задержание танкера в Гибралтаре актом пиратства
В министерстве иностранных дел Ирана считают задержание кораблями ВМС Великобритании иранского судна Grace 1 в Гибралтаре актом пиратства. С таким …
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Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов
Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию. Такое заявление прозвучало в …
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Сборная Мексики в 11-й раз выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ
Сборная Мексики по футболу одержала победу над национальной командой США в финале Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки …