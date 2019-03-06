В Крыму объявлены четыре дополнительных выходных дня

6 марта 2019     140
В Крыму объявлены четыре дополнительных выходных дня

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, которым объявил выходные дни в регионе в связи с религиозными праздниками. Документ опубликован на официальном портале республиканского правительства.

Согласно документу, в Крыму вводится четыре дополнительных выходных дня.

 
Так, нерабочими праздничными днями объявлены:

29 апреля 2019 года — в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения;
17 июня — в связи с Днем Святой Троицы.

Кроме того, крымчане будут отдыхать дополнительно 4 июня по случаю Ораза-байрам и 12 августа — в связи с празднованием Курбан-байрам.

 
crimea.ria.ru




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