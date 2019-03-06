В Крыму объявлены четыре дополнительных выходных дня

Быть здоровым здорово: О диспансеризации и не только



Всё больше крымчан осознают важность посещения поликлиники с профилактической целью. По данным Минздрава Республики Крым, диспансеризацию в 2018 году прошли 50% от тех, кто ей подлежал, и это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Диспансеризация всем застрахованным по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) полагается бесплатно.