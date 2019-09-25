В Крыму объявлен карантин по бешенству

Карантин по бешенству установлен на территории Коктебеля из-за найденного трупа лисы.

Указ главы Крыма Сергея Аксёнова об объявлении ограничительных мероприятий опубликован на портале правительства республики.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству лисы на ограниченной территории – месте обнаружения трупа лисы возле дома №35 по ул. Блока поселка Коктебель, городской округ Феодосия, до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения противоэпизоотических и профилактических мероприятий. Неблагополучным пунктом считать пересечение улиц Грина, Шершнева, Победы и Набережной Коктебеля», – говорится в указе.

Другим указом карантинной зоной объявлено село Мирное под Симферополем.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству кошки в частном домовладении, расположенном по адресу ул. Никольская, 39, СТ «Дзержинец» село Мирное Симферопольского района. Неблагополучным пунктом считать село Мирное Симферопольского района Республики Крым», – говорится в указе.

В период карантина установлен запрет на торговлю домашними животными на указанной территории, вывоз за ее пределы собак и кошек, проведение выставок собак и кошек, выводку и натаску собак.





Среда, 25 сентября 2019 г. 54

Источник: Портал Информер