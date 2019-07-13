В Крыму объяснили испуг украинского генерала

Летно-тактические учения российских десантников в Крыму, напугавшие украинского генерала Игоря Смешко, стали кошмаром для Киева. Об этом сказал депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

«Сегодня на Украине учения уже представляют как страшный сон. Они понимают, что ничего подобного они не смогли бы противопоставить», — заявил Ганжара в беседе с газетой «Комсомольская правда». Депутат подчеркнул, что такие учения «охлаждают любые горячие головы в Киеве».

Он также отметил, что сравнивать вооруженные силы России и Украины попросту некорректно. А планы Киева по силовому захвату Крыма депутат назвал «крахом украинского государства».

«Пускай смотрят и видят наш потенциал и возможности», — резюмировал Ганжара.