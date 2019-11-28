В Крыму ограбили особняк почетного гражданина

В ночь на воскресенье в симферопольском микрорайоне Фонтаны был ограблен дом семьи почетного гражданина Красногвардейского района, депутата четырех созывов районного совета, а также мастера спорта СССР Наримана Палабуюка.

Нариман Палабуюк

Мужчина живет вместе со своей семьей в большом двухэтажном доме, огражденном высоким забором. Преступник проник в дом через окно в гардеробной. Он просто отжал металлопластиковое окно и оказался внутри.

Нескольких часов, пока в доме никого не было, хватило преступнику, чтобы обчистить особняк по-крупному.

Вор вынес 345 тысяч рублей, 65 тысяч долларов, норковую шубу за 108 тысяч рублей и золотые украшения, общая стоимость которых составила 150 тысяч рублей. В целом награбленное потянуло на 4 миллиона 655 тысяч рублей.

Полицейские, которые прибыли на место происшествия, надеялись на помощь видеокамер, однако, как назло, они оказались неисправными.

Работа по местам возможного сбыта награбленного не принесла каких-либо результатов, как и опросы потенциальных подозреваемых.

Справка:

Нариман Палабуюк начал свою профессиональную карьеру футболиста в команде «СКА Львов», потом была команда «Пахтакор», а затем – «Памир». Эти клубы становились бронзовыми призерами Чемпионата СССР, а также полуфиналистами Кубка СССР. В Крыму Нариман играл в составе команды «Таврия» (село Ленинское), «Авангард» (Джанкой), и «Орбита» (пгт Красногвардейское).







Четверг, 28 ноября 2019 г. 1622

Источник: Портал Информер