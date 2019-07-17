В Крыму ожидают подтопления

В течение ближайших суток в Крыму прогнозируется повышение уровня воды в реках и водохранилищах без достижений опасных отметок. Об этом сообщил глава МЧС по Республике Сергей Шахов.

“Подразделения “Крым-СПАС”, пожарной охраны Республики, ГУ МЧС России по региону, в зонах ответственности которых есть реки и существует угроза подтопления, осуществляют мониторинг за состоянием русел рек, выявляют участки, где скопление мусора, сухостоя или заросли растительности могут привести к повышению уровня воды и затоплению прилегающих территорий”, – сказал министр.

По данным МЧС, наиболее паводкоопасными территориями в Крыму являются территории бассейнов рек Альма, Бельбек, Кача (Бахчисарайский район), Субаш (Кировский район), Биюк-Карасу (Белогорский район).

“Исходя из этих данных, в зону подтопления могут попасть более 70 населенных пунктов. В МЧС Республики Крым все силы и средства находятся в постоянной готовности к оперативному реагированию на чрезвычайные происшествия, в том числе, связанные с обильным выпадением осадков и поднятие уровня воды в реках“, – подчеркнул Шахов.