В Крыму опять отставка

16 августа 2019     15
В Крыму опять отставка

Глава Крыма Сергей Аксенов, подписав указ, освободил от должности заместителя министра труда и социальной защиты РК Михаила Афанасьева.

“Освободить Афанасьева Михаила Сергеевича от должности заместителя министра труда и социальной защиты Республики Крым по собственной инициативе”, — сообщается в документе.

 Биография:

 

Михаил Афанасьев родился в 1982 году в Севастополе. В 2004 окончил Таврический национальный университет им. Вернадского по специальности «правоведение». Год поработал помощником судьи в Евпатории.

 

В 23 года стал руководителем юридического отдела Евпаторийской объединенной Государственной налоговой инспекции. В 27 лет – начальник юридического управления Государственной налоговой администрации в Автономной Республике Крым. В 28 лет получил почётное звание «Заслуженный юрист Автономной Республики Крым».

 

В 2012 году Афанасьев уходит в судьи, в марте 2015 вновь возвращается в налоговые органы. Через 4 месяца становится заместителем министра труда и социальной защиты Республики Крым.


Пятница, 16 августа 2019 г. 305

Источник: Портал Информер

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