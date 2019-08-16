В Крыму опять отставка

Глава Крыма Сергей Аксенов, подписав указ, освободил от должности заместителя министра труда и социальной защиты РК Михаила Афанасьева.

“Освободить Афанасьева Михаила Сергеевича от должности заместителя министра труда и социальной защиты Республики Крым по собственной инициативе”, — сообщается в документе.

Биография:

Михаил Афанасьев родился в 1982 году в Севастополе. В 2004 окончил Таврический национальный университет им. Вернадского по специальности «правоведение». Год поработал помощником судьи в Евпатории.

В 23 года стал руководителем юридического отдела Евпаторийской объединенной Государственной налоговой инспекции. В 27 лет – начальник юридического управления Государственной налоговой администрации в Автономной Республике Крым. В 28 лет получил почётное звание «Заслуженный юрист Автономной Республики Крым».

В 2012 году Афанасьев уходит в судьи, в марте 2015 вновь возвращается в налоговые органы. Через 4 месяца становится заместителем министра труда и социальной защиты Республики Крым.





Пятница, 16 августа 2019 г. 305

Источник: Портал Информер