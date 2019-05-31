В Крыму осудили активисток «Крымской солидарности»

Киевский районный суд Симферополя принял решение о наказании активисток незарегистрированной организации «Крымская Солидарность» М. Салиевой и Л. Зудиевой. Крымчанкам назначено наказание в виде административного штрафа за распространение в открытом доступе экстремистской символики террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами» (запрещена в России)

Как сообщил источник в правоохранительных органах, при задержании активисток были изъяты технические средства связи, электронные носители информации, а также обнаружены по 1000 долларов США у каждой. Обе крымчанки не имеют официального трудоустройства, так сказать «безработные домохозяйки».

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Источник: Крымские новости