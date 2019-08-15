В Крыму отбили массовую DDoS-атаку на сайты госструктур

15 августа 2019     18
В Крыму отбили массовую DDoS-атаку на сайты госструктур

Сайты государственных структур Крыма подверглись массированной хакерской атаке с территории ряда иностранных государств, в том числе США и Украины. Об этом отметила пресс-служба Мининформа Крыма.

“13 августа 2019 года Крымский республиканский центр обработки данных подвергся одной из разновидностей массированных хакерских атак (DDoS-атак) – SYN-флуд с территорий иностранных государств: США, Англия, Германия, Украина, Франция, Нидерланды, Южная Корея, Китай, Япония и другие”, – говорится в сообщении.

За время хакерской атаки на вычислительные мощности центра обработки данных суммарно поступило 16,5 млрд аномальных запросов с 1,5 млн разных IP-адресов.

Как уточнили в Мининформе, злоумышленники пытались блокировать работу интернет-приемной главы Республики Крым, портала и электронной почты правительства региона и других сервисов.

“Были попытки создать условия, при которых пользователи информационных систем не смогли бы получить доступ к данным ресурсам. Последствия хакерской атаки минимизированы благодаря слаженным действиям профессиональной команды.

Пользователи непродолжительное время испытывали затруднения доступа к порталам государственных органов власти, связанные с увеличенным временем ожидания. На данный момент все трудности с доступом к сайтам устранены”, – заявил глава Миниформа Крыма Сергей Зырянов.


Четверг, 15 августа 2019 г. 133

Источник: Портал Информер

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