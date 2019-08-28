В Крыму ответили на заявление американского дипломата

28 августа 2019     12
В Крыму ответили на заявление американского дипломата

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал Россию “уйти из Крыма”, чтобы страны могли вернуться к формату G8.

Первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс прокомментировал заявления американского дипломата и отметил, что подобные слова являются свидетельством разбалансированности внешнеполитического курса США.

Фикс пояснил “Российской газете”, что Волкер и другие представители истеблишмента демонстрируют приверженность демократии только на словах, на деле пытаясь навязать другим государствам свою точку зрения.

“Президент США говорит одно, а чиновники, обязанные выполнять волю президента, пытаются высказать свою точку зрения, не занимаясь решением порученных им конкретных задач“, — сказал Фикс.

Напомним, президент США Дональд Трамп обещал пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу “Большой семерки”, которая должна пройти в Штатах в 2020 году.


Среда, 28 августа 2019 г. 223

Источник: Портал Информер

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