В Крыму ответили на заявление американского дипломата

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал Россию “уйти из Крыма”, чтобы страны могли вернуться к формату G8.
Первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс прокомментировал заявления американского дипломата и отметил, что подобные слова являются свидетельством разбалансированности внешнеполитического курса США.
Фикс пояснил “Российской газете”, что Волкер и другие представители истеблишмента демонстрируют приверженность демократии только на словах, на деле пытаясь навязать другим государствам свою точку зрения.
“Президент США говорит одно, а чиновники, обязанные выполнять волю президента, пытаются высказать свою точку зрения, не занимаясь решением порученных им конкретных задач“, — сказал Фикс.
Напомним, президент США Дональд Трамп обещал пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу “Большой семерки”, которая должна пройти в Штатах в 2020 году.
Среда, 28 августа 2019 г. 223
Источник: Портал Информер