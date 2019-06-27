В Крыму открестились от назначенца Зеленского

ПАСЕ вернула полномочия российской делегации 26 июня стало известно, что ПАСЕ приняла резолюцию, которой вернула российской делегации полномочия в полном объёме. Это известие прокомментировал депутат …



Школа-коллегиум в Севастополе примет первых учеников уже в сентябре К началу нового учебного года школа-коллегиум на проспекте Античный будет введена в эксплуатацию и откроет свои двери для первых учеников. Учебное …



Туристку из Тюмени эвакуировали с горы в Крыму Спасатели помогли эвакуировать туристку из Тюмени, которая оказалась на сложном уступе на горе Таракташ, сообщила пресс-служба МЧС по республике Крым …



Проезд к площадкам форума «Армия-2019» будет бесплатным 28 июня в 10 утра на площади Нахимова пройдет церемония открытия военно-технического форума «Армия-2019». С приветствием к зрителям обратятся командующий …

