В Крыму открестились от назначенца Зеленского

Источник: Портал Информер
Источник: Портал Информер
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ПАСЕ вернула полномочия российской делегации
26 июня стало известно, что ПАСЕ приняла резолюцию, которой вернула российской делегации полномочия в полном объёме. Это известие прокомментировал депутат …
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Школа-коллегиум в Севастополе примет первых учеников уже в сентябре
К началу нового учебного года школа-коллегиум на проспекте Античный будет введена в эксплуатацию и откроет свои двери для первых учеников. Учебное …
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Туристку из Тюмени эвакуировали с горы в Крыму
Спасатели помогли эвакуировать туристку из Тюмени, которая оказалась на сложном уступе на горе Таракташ, сообщила пресс-служба МЧС по республике Крым …
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Проезд к площадкам форума «Армия-2019» будет бесплатным
28 июня в 10 утра на площади Нахимова пройдет церемония открытия военно-технического форума «Армия-2019». С приветствием к зрителям обратятся командующий …
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ЕБРР выделит Украине €149 млн на модернизацию электросетей
Правительство Украины одобрило привлечение займа Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для модернизации электросетей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов …