В Крыму открестились от назначенца Зеленского

27 июня 2019     23
В Крыму открестились от назначенца Зеленского

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

ПАСЕ вернула полномочия российской делегации
ПАСЕ вернула полномочия российской делегации

26 июня стало известно, что ПАСЕ приняла резолюцию, которой вернула российской делегации полномочия в полном объёме. Это известие прокомментировал депутат …


Школа-коллегиум в Севастополе примет первых учеников уже в сентябре
Школа-коллегиум в Севастополе примет первых учеников уже в сентябре

К началу нового учебного года школа-коллегиум на проспекте Античный будет введена в эксплуатацию и откроет свои двери для первых учеников. Учебное …


Туристку из Тюмени эвакуировали с горы в Крыму
Туристку из Тюмени эвакуировали с горы в Крыму

Спасатели помогли эвакуировать туристку из Тюмени, которая оказалась на сложном уступе на горе Таракташ, сообщила пресс-служба МЧС по республике Крым …


Проезд к площадкам форума «Армия-2019» будет бесплатным
Проезд к площадкам форума «Армия-2019» будет бесплатным

28 июня в 10 утра на площади Нахимова пройдет церемония открытия военно-технического форума «Армия-2019». С приветствием к зрителям обратятся командующий …


ЕБРР выделит Украине €149 млн на модернизацию электросетей
ЕБРР выделит Украине €149 млн на модернизацию электросетей

Правительство Украины одобрило привлечение займа Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для модернизации электросетей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты