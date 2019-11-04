В Крыму открыли памятник Герману Титову

В Крыму состоялась торжественная церемония открытия памятника Герою Советского Союза Герману Титову. В сентябре 2019 года космонавту исполнилось бы 84 года.

Торжественное мероприятие прошло в Центре дальней космической связи (40-й Отдельный командно-измерительный комплекс) в поселке Витино (Сакский район).

6-7 августа 1961 года Герман Титов совершил полет на космическом корабле «Восток-2», став космонавтом №2. Продолжительность полета составила одни сутки и один час. Космический корабль совершил 17 оборотов вокруг Земли, пролетев более 700 тысяч километров. Это был первый в мире космический полет длительностью более суток.

Герман Титов сделал первые фотоснимки Земли, впервые пообедал, поужинал и даже поспал в невесомости. Это был один из важнейших экспериментов.

Справка:

Герман Титов – советский космонавт, первый человек, который совершил длительный космический полет, второй человек в космосе, второй человек, совершивший орбитальный космический полет, самый молодой космонавт в истории, Герой СССР, доктор военных наук, доцент.

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Понедельник, 4 ноября 2019 г. 36

Источник: Портал Информер