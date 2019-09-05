В Крыму открылся Всероссийский фестиваль «ПАРА-КРЫМ 2019»

В Евпатории открылся Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль для людей с инвалидностью «ПАРА-КРЫМ 2019». Он проходит с 3 по 10 сентября в Евпатории на базе Центра спорта «Эволюция» Республики Крым.

Михаил Терентьев и Флюр Нурлыгаянов

Михаил Терентьев, Председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Государственной Думы РФ, паралимпийский чемпион рассказал об особенностях данного фестиваля.

В ожидании открытия

— Он проходит уже в двенадцатый раз, а в Крыму в пятый раз и основная его цель – привлекать людей с инвалидностью к активной жизни через спорт, — отметил Михаил Терентьев, — на нем проходят мероприятия по легкой атлетике, плаванию, тяжелой атлетике, настольному теннису, игру в дартс и плюс мастер-классы.

Главное, по словам председателя ВОИ, что здесь представляют «правила основы независимой жизни на колясках» – людей, только что получивших травму, учат пользоваться колясками и они получают вкус к новой жизни.

Открытие фестиваля

— С каждым годом все больше людей приезжает сюда, — отметил депутат Госдумы, в этом году приехали 467 человек из 67 регионов России. Есть много новых регионов – это Саха-Якутия, Осетия, Бурятия, а также Алтайский и Краснодарский край, Ульяновская и Ярославская область. Я думаю, что все будут довольны насыщенной программой не только по физкультуре, но и творческой программой. Надо, чтобы все увидели, что спорт не только укрепляет физические силы, но и силу духа и помогает интегрировать человека в общество после травмы или болезни. Может быть, не все станут спортсменами, но они найдут себя в другом виде жизни.

Гости из разных регионов

Флюр Нурлыгаянов, первый заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов, президент Российского спортивного союза инвалидов рассказал, что в этом году на один день увеличили сроки проведения фестиваля, чтобы люди больше насладились Крымом. Гостями фестиваля стали: Милан Шолья из Сербии, (мастер-класс по задержке дыхания под водой), и Бранко Равнак из Словении, который проведет мастер-класс по парадайвингу.

Спорт сплачивает

По словам организаторов, программа очень насыщенная. «Плотность мероприятий такая, — отметили они, — что если добавлять новые спортивные дисциплины, то что-то уже надо будет убирать».

Гости из Сербии

На фестивале также пройдут мастер-классы по настольным спортивным играм, парадайвингу, парусному спорту, скалолазанию, стрельбе из лука, фри-дайвингу, по управлению креслом-коляской и другие мероприятия.

Представители Чечни

Организаторами фестиваля являются общероссийские общественные организации -Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) и Российский спортивный союз инвалидов (РССИ) при поддержке Минспорта и Минтруда России.

Первый Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль ВОИ и РССИ состоялся в 2007 году, до 2014 года местом его проведения был город Сочи, а с 2015 года Фестиваль проводится в Крыму.

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Олег Широков

Источник: Крымские новости