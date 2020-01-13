В Крыму отменяют пограничный режим

13 января 2020     19
В Крыму отменяют пограничный режим

С 13 января вступает в силу приказ ФСБ России, который меняет определение участков внутренних вод РФ, в пределах которых устанавливается пограничный режим. Он упрощает порядок выхода судов и осуществления деятельности в прибрежной акватории Черного моря.

Районы, в пределах которых не устанавливается пограничный режим, следующие.

В сторону берега от исходной линии, от которой отмеряется ширина территориального моря Российской Федерации: мыс Прибойный – мыс Тарханкут, мыс Урет – точка к северо-западу от мыса Евпаторийский, мыс Евпаторийский – мыс Лукулл – мыс Херсонес, мыс Фиолент – мыс Айя – надводный камень у мыса Сарыч – мыс Николая – мыс Троицы, мыс Опасный – мыс Айтодор – мыс Аю-Даг, мыс Чикен – мыс Меганом, мыс Толстый – мыс Киик-Атлама – мыс Чауда, мыс к востоку от мыса Чауда – скалы Корабль-Камень – мыс Кыз-Аул.

«Необходимо отметить, что ранее владельцы плавательных средств для того, чтобы отойти от берега (будь то морская прогулка по бухте или популярные морские туристические маршруты с выходом из нее) согласно действующему законодательству обязаны были уведомлять пограничный орган о своих намерениях (цель, время, место отхода и возвращения, в том числе темное или светлое время суток), так как на перечисленные выше акватории распространялись правила пограничного режима. Таким образом, вступление изменений в законную силу будет способствовать более комфортному отдыху жителей и гостей полуострова, а также осуществлению прибрежного рыболовства», – сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Если капитан судна (владелец либо лицо, управляющее судном) решит выйти за пределы указанных выше зон, то он в обязательном порядке должен будет соблюдать правила пограничного режима, утвержденные ранее.

 



Понедельник, 13 января 2020 г. 163

Источник: Портал Информер

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