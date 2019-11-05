В Крыму парень попал под поезд

На железнодорожной станции Нижнегорский травмировался молодой человек. Он пытался запрыгнуть на поезд, но оступился и угодил под вагон. Об этом сообщила пресс-служба крымского управления МВД на транспорте.

В полицию обратились врачи скорой помощи, которые доставили 17-летнего парня со станции в больницу с тяжелой травмой ноги. В итоге ему пришлось провести травматическую ампутацию стопы.

На место происшествия была отправлена следственно-оперативная группа. Прибывшие на место ЧП полицейские установили, что молодой человек опаздывал на поезд и пытался запрыгнуть на железнодорожный состав, который в этот момент уже набирал скорость.

Юноша оступился и упал под вагон.

Проводится расследование инцидента. Силовикам придется установить все обстоятельства произошедшего и вынести процессуальное решение.

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Вторник, 5 ноября 2019 г. 49

Источник: Портал Информер