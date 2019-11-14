В Крыму перерасход воды

Перерасход воды в курортный сезон 2019 года в Крыму составил 3 млн кубометров. Об этом 14 ноября журналистам сообщил председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль.

«К сожалению, в курортный сезон по разработанным режимам работы водохранилищ было перебрано порядка 3 млн кубических метров в связи с притоком приезжих, с таким интенсивным курортным сезоном. Было забрано на 3 млн больше, чем это было предусмотрено режимом работы водохранилищ», – заявил Вайль.

По его информации сейчас ежесуточный расход воды из всех водохранилищ Республики Крым колеблется от 790 тысяч кубометров до 900 тысяч кубометров.

Симферополь потребляет порядка 5,4 млн кубометров воды в месяц.

Напомним, что ранее Вайль сообщил, что притоки в водохранилища Крыма в этом году сократились в разы по сравнению с показателями прошлого года.

По его словам, наполняемость крымских водохранилищ на данный момент выше прошлогодней. Сейчас запасы водохранилищ составляют 145,1 млн кубометров против 141 млн кубометров на аналогичную дату прошлого года.







Четверг, 14 ноября 2019 г. 228

Источник: Портал Информер