В Крыму погиб основатель сыроварни «Соболев сыр»

24 октября 2019     20
В Крыму погиб основатель сыроварни «Соболев сыр»

Бизнесмен из Екатеринбурга Максим Соболев, основатель и главный технолог сыроварни «Соболев сыр», погиб в ДТП в Крыму. Об этом «URA.RU» сообщили сотрудники его компании.

Трагедия произошла 22 октября в Севастополе, когда Соболев отправился покататься на мотоцикле.

«В первые минуты после аварии он был еще жив, но травмы оказались слишком тяжелыми — медики ничего не смогли сделать», — рассказал СМИ сотрудник сыроварни.

По неофициальным данным, бизнесмена госпитализировали с перелом бедра и сильными повреждениями внутренних органов.

Уральский бизнесмен-сыровар Максим Соболев не раз становился героем публикаций российских СМИ. Одна из последних новостей — о том, что его сырные лавки признали лучшими в стране.



Четверг, 24 октября 2019 г. 344

Источник: Портал Информер

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