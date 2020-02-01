В Крыму подорожал газ

С 1 февраля в республике изменились тарифы на природный газ. Об этом сообщает Госкомцен РК.Домовладения, где в год используется до 3,5 тысяч кубометров газа, будут платить за каждый кубометр 5,56 рублей. Это на 37 копеек больше, чем платили ранее.Те, кто превышают эту норму потребления, будут платить по 8,7 рублей за каждый кубометр.

Второе повышение стоимости газа ожидается в июле. Использующим до 3,5 тысяч кубометров в год придется платить на 50 копеек больше, а для превышающих этот показатель семей цена вырастет на 5 копеек за кубометр.

Рост цен за коммуналку связан с решением ФАС России довести цены на газ в Крыму до среднего показателя по Южному федеральному округу.







Суббота, 1 февраля 2020 г. 32

Источник: Портал Информер