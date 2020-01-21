В Крыму подписано соглашение о проведении процедуры смены мобильного оператора

Крымские операторы мобильной связи подписали соглашение с госбюджетным учреждением о проведении процедуры MNP (смена мобильного оператора с сохранением номера). Об этом сообщили в Министерстве информации и связи.

«ГБУ «МФЦ» подписало соглашение с операторами мобильной связи по предоставлению услуги по приему заявлений о смене оператора с сохранением номера. Подать заявление можно будет в любом отделении «Мои документы» на полуострове», – сообщили в ведомстве.

Напомним, что ранее в интервью Крыминформу заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Олег Иванов сообщил, что процедура MNP начнет действовать в Крыму в марте. После этого в ведомстве ожидают, что материковые операторы связи поднимут цены на свои услуги для крымчан.







Вторник, 21 января 2020 г. 672

Источник: Портал Информер