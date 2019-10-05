В Крыму посмеялись над атакой украинских дронов

5 октября 2019     17
В Крыму посмеялись над атакой украинских дронов

Председатель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина сравнила украинские беспилотники с детскими самолетиками, которые без проблем будут перехвачены российскими радиоэлектронными комплексами в случае попытки их вторжения в воздушное пространство полуострова. Об это она сказала в интервью РИА Новости.

Напомним, что ранее украинский телеканал «1+1» выпустил сюжет, посвященный аэроразведчикам-волонтерам, которые якобы отправили в Крым ряд беспилотников и те, беспрепятственно преодолев российские средства противовоздушной обороны, сбросили на крымский город Армянск, расположенный недалеко от границы с Украиной, «тысячи листовок с напоминанием о скором возвращении».

В планах аэроразведчиков в следующий раз отправить дроны в Севастополь. На городском форуме Армянска данный сюжет вызвал бурное обсуждение. В комментариях местные жители отмечали, что никаких листовок в городе по факту не было, а создание фейков стало одним из главных критериев «профессионализма» украинских журналистов.

В свою очередь глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель назвал появившуюся в украинских СМИ сюжет фейком и информационной провокацией.

«Этот фейк в очередной раз подтверждает недееспособность украинской пропаганды, в которую даже сами украинцы не верят. Самое настоящее вранье, что наши российские радиоэлектронные комплексы не смогли бы перехватить детские самолетики, на которые хватило денег у украинской стороны», — сказала РИА Новости Гридчина.

По ее словам, новость о распространении листовок над Армянском не что иное как очередной фейк со стороны украинских журналистов.

«Опыта у этих профессионалов по фейковым новостям предостаточно», — подчеркнула Гридчина.


Суббота, 5 октября 2019 г. 151

Источник: Портал Информер

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