В Крыму построят оптово-логистический центр

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что уже есть инвесторы, которые готовы построить оптово-логистический центр на полуострове.Предполагается, что он будет находиться в посёлке Октябрьский Красногвардейского района.

«Будет оптово-логистический центр около 40 гектаров, даже больше. Они (инвесторы) уже посмотрели это место в Красногвардейском районе. Более 800 рабочих мест будет создано. Район очень доволен, что у них появится крупный налогоплательщик», – сказал Аксёнов.

Он отметил, что ряд инвесторов готовы строить аналогичные объекты в республике.







Вторник, 11 февраля 2020 г. 530

Источник: Портал Информер