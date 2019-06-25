В Крыму построят яхтенные марины

Более 400 млн рублей будет выделено на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству в Крыму пяти яхтенных марин. Об этом 25 июня СМИ сообщила заместитель министра экономического развития республики Татьяна Малий.

«Сейчас прорабатывается вопрос с министерством экономического развития России о выделении порядка 400-450 млн руб на проектные изыскания пяти марин. Эти средства зайдут в федеральную целевую программу», – отметила Малий.

Она уточнила, что это объекты в Керчи (керченский мол), Ялте, Евпатории (5 и 6 причалы порта), Коктебеле и Саках.

«Всего планируется, что площадок будет шесть», – сказала Малий.

Напомним, что ранее глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал строительство яхтенных марин в трех приморских городах Крыма – Евпатории, Керчи и Феодосии.