В Крыму похолодает

По словам руководителя регионального гидрометцентра Татьяны Любецкой, на полуострове снизится температура воздуха к концу этой недели. Об этом она заявила в эфире радио «Спутник в Крыму».

«В пятницу на смену тропической массе придет воздух умеренных широт. Похолодает днем до +21…+26 градусов, ночью — до +12…+20, при этом вероятность локальных дождей, гроз и града не исключена», — сообщает руководитель гидрометцентра.

Она добавила, что смена направления ветра окажет влияние на температуру морской воды. Также довольно-таки прохладными будут и первые дни июля.

«Июль начнется с прохладной погоды, первые три дня ожидается 22-27 градусов тепла, а затем температура воздуха будет повышаться. После прохождения холодного фронтального раздела направление ветра сменится на северо-западное. В отдельных районах Крыма, в основном западных, температура воды понизится на два-три градуса», — подчеркнула Любецкая.