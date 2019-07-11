В Крыму появился новый глава Минздрава

Глава Крыма Сергей Аксёнов назначил нового министра здравоохранения республики. Указ опубликован 11 июля на официальном портале крымского правительства.

«Назначить Чемоданова Игоря Геннадьевича на государственную должность Республики Крым – министра здравоохранения Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», – сказано в тексте указа.

До своего назначения на должность министра Чемоданов возглавлял госбюджетное учреждение здравоохранения «Центр крови». Он окончил Крымский государственный медуниверситет имени Георгиевского в Симферополе (ныне – Медицинская академия КФУ) в 1998 году. Врач высшей категории.

Напомним, что Аксёнов анонсировал отставку Александра Голенко с должности министра здравоохранения республики 9 июля. В тот же день появился указ об увольнении. Голенко занимал эту должность с сентября 2015 года.