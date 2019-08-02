В Крыму появился новый сервис для обратной связи с туристами

2 августа 2019     10
В Крыму появился новый сервис для обратной связи с туристами

Новый сервис для обратной связи с туристами появился в Республике Крым.

Как сообщила пресс-служба республиканского минтуризма, жители и гости полуострова теперь могут воспользоваться единой кнопкой «Курортный патруль» на сайте правительства Крыма, а также на страницах администраций городов, и задать вопрос, касающийся курортов и туризма.

«Жители и гости Крыма могут воспользоваться единой кнопкой «Курортный патруль» на государственном портале правительства республики, а также на страницах администраций городов и официальных страницах правительства в социальных сетях для отправки сообщений о волнующих их вопросах в сфере курортов и туризма.

Сообщения будут поступать на единую почту, обрабатываться специалистами министерства курортов и туризма РК, после чего отрабатываться во взаимодействии с Центром оперативного реагирования при Совмине Крыма, с ведомствами и муниципальными образованиями Республики Крым, предприятиями, обеспечивающими отдых туристов», – говорится в сообщении.

Данный сервис был разработан Минтуризма Крыма совместно с министерством внутренней политики, информации и связи Крыма.

С помощью такой формы связи жители и гости Крыма смогут оставлять текстовые сообщения и прикрепить фото и видеофайлы для «визуализации своего пожелания или жалобы».

Также отдыхающие могут оставлять сообщения на своих страницах в соцсетях, используя хештег #курортныйпатруль. Они будут направляться в соответствующие службы.

 


Пятница, 2 августа 2019 г. 61

Источник: Портал Информер

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