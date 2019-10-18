В Крыму появится Комитет по делам молодежи

18 октября 2019     23
В Крыму появится Комитет по делам молодежи

Комитете по делам молодежи появится в составе Совета министров Крыма. Об этом на своей странице в Facebook написал глава республики Сергей Аксёнов.

«Обсудили планы по созданию Комитета по делам молодежи Республики Крым. Данный комитет должен будет заниматься проблемными вопросами, волнующими молодых крымчан, и начнет свою деятельность с 1 января 2020 года. Давно настало время более активно вовлекать молодежь в процесс управления Республикой Крым, поскольку именно из них будет формироваться кадровый резерв управленцев», – написал Аксёнов.

Он отметил, что в составе комитета будут действовать управление по патриотическому, трудовому и духовно-нравственному воспитанию, управление по организации работы с нормативно-правовыми документами, управление поддержки молодежных инициатив и общественных проектов, другие.

Вопрос о создании комитета глава Крыма обсудил на заседании расширенного состава Молодежного актива Республики Крым.

«Также в ходе мероприятия участниками были предложены кандидатуры на пост председателя комитета по делам молодежи, а также его заместителей. Отмечу, что выборы кандидатур на данные должности должны происходить непосредственно среди молодежного актива», – добавил Аксёнов.

Он подчеркнул, что в правительстве Крыма нужны активные молодые люди, которые не боятся общаться со сверстниками, встречаться с ними, обсуждать острые вопросы и выдвигать свои предложения.



Пятница, 18 октября 2019 г. 111

Источник: Портал Информер

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