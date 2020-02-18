В Крыму превышен эпидемпорог по заболеваемости ОРВИ

Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями продолжается в Республике Крым и Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

За последнюю неделю на полуострове заболели более 10 тыс человек.

«На седьмой неделе 2020 года в Республике Крым и Севастополе продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. В Республике Крым (период с 10 по 16 февраля) заболели респираторными инфекциями 10 613 человек, показатель на 10 тысяч населения 55,5. Относительно к эпидемическому порогу заболеваемость выше на 40,5%», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Из-за роста заболеваемости в отдельных классах и группах детских садов был приостановлен образовательный процесс.

По данным ведомства, за прошлую неделю в Крыму был введен карантин в 48 школах (74 класса приостановили учебный процесс) и 15 детсадах (семь групп были закрыты).







Вторник, 18 февраля 2020 г. 28

Источник: Портал Информер