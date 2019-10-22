В Крыму приведут в чувство владельцев теневых гостиниц

Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил бороться с владельцами теневых гостиниц высокими тарифами на услуги ЖКХ для них.

Об этом он заявил на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению поступления налогов, сборов, имущественных платежей в бюджет Республики Крым и местные бюджеты.

«Мы договорились, что с помощью ресурсников приводим в чувство владельцев таких сооружений: считаем нормы потребления на одного человека, считаем, например, семья из трех человек, – больше трех кубов воды на человека потратили, больше электроэнергии нажгли – тариф, должен умножаться сразу на два», – сообщил Аксёнов.

Глава Крыма добавил, что власти республики окажут необходимую помощь для желающих легализоваться, но нарушителей ждут санкции.

«Живут в каждом доме по 30 человек «одноклассников» или «родственников» – чушь эту слушаем годами. Кто хочет легализоваться – им помощь, идем навстречу везде. Тем, кто не хочет этого делать – идем по пути применения конкретных нормативов: приехали «одноклассники» – любим, ценим, но, пожалуйста, компенсируйте наши расходы», – заключил он.







Вторник, 22 октября 2019 г. 130

Источник: Портал Информер