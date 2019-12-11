В Крыму привлекли к ответственности двух кадастровых инженеров за фальсификацию данных

11 декабря 2019     8
В Крыму привлекли к ответственности двух кадастровых инженеров за фальсификацию данных

Суд оштрафовал двух крымских кадастровых инженеров, которые предоставили заведомо ложные сведения для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщил председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Александр Спиридонов.

«По данным ситуациям свое слово сказали саморегулируемые организации кадастровых инженеров, в которых состоят специалисты. За нарушение законодательства одному кадинженеру вынесено предупреждение, другому – замечание», – сообщил Спиридонов.

Он отметил, что по обращению Госкомрегистра прокуратура Крыма приняла решение о возбуждении дел об административных правонарушениях и довела их до суда.

«Отдельно стоит отметить позицию прокуратуры Крыма, которая согласилась с нашими доводами, инициировала административное производство и довела дело до судебных разбирательств и конкретных вердиктов для нарушителей», – подчеркнул Спиридонов.

Один из нарушителей внес в технический план данные о завершении строительства трехэтажного дома, расположенного в селе Веселое под Судаком в 2018 году. На местности инспекторы Госземнадзора установили, что объект является недостроем.

Второй кадастровый инженер внесла в технический план сведения об окончании строительства жилого дома в Судаке в 1993 году, хотя по факту там стоит недостроенный объект без окон и дверей, используемый как хлев и для хранения сена.



Среда, 11 декабря 2019 г. 6

Источник: Портал Информер

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