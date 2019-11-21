В Крыму причин бить тревогу нет!

В этом году осень в Крыму выдалась очень теплой и бедной на осадки. Это привело к тому, что поступления воды в водохранилища естественного стока уменьшились в 4-5 раз по сравнению со стандартной нормой в это время года.

Например, в Симферопольском водохранилище сейчас насчитывается всего 669 тысяч кубометров воды, хотя в аналогичный период прошлого года запас составлял 3 миллиона кубометров. В Изобильненском водохранилище на данный момент всего 10 тысяч кубометров воды, хотя в 2018 году было 637 тысяч кубометров.

Впрочем, специалисты утверждают, что засуха является вполне привычным явлением для Крыма, так что причин бить тревогу пока нет.

Как заявил глава Госкомводхоза Республики Крым Игорь Вайль в интервью изданию «Комсомольская правда», ведомство ведет ежедневное наблюдение за уровнем притока воды в местные водохранилища.

Он подчеркнул, что аналогичная ситуация с дефицитом наблюдается практически ежегодно, так что это вполне стандартное явление.

По словам Игоря Вайля, обычно именно в декабре в Крыму начинается основной паводковый период, который дает 75% стока в водохранилища естественного наполнения, так что уже скоро ситуация должна нормализоваться.

Он отметил, что Восточный Крым всегда испытывал наибольшие проблемы с водоснабжением. Сейчас дефицита воды тут нет благодаря ее перекачке по руслу Северо-Крымского канала, а также водозабору, построенному на севере полуострова.

Проблема заключается в том, что часть труб, которые идут из водохранилищ, серьезно износились, так что часть воды может просто не доходить до конечной цели. Однако в министерстве ЖКХ Крыма уверены, что ситуация остается стабильной и вопросов по наполнению водохранилищ сейчас нет.

Тем не менее, как отмечают специалисты, осенняя засуха может негативно повлиять на урожай озимых в Крыму. Так, по словам руководителя комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий Крыма Юрия Мигаля, семенам, которые были посеяны в октябре, в ноябре не хватало осадков, так что часть посевов может погибнуть.

Он предупредил, что сложившаяся ситуация грозит тем, что урожай будет в итоге недополучен в весьма серьезных объемах.

Впрочем, стоит отметить, что 70 тысяч гектаров посевов озимых из 500 тысяч уже взошли, а остальные пока остаются в стадии покоя, так что в итоге потери могут оказаться не такими уж критичными.

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Четверг, 21 ноября 2019 г. 279

Источник: Портал Информер