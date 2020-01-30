В Крыму проверяют четырех человек на китайский коронавирус

Четверых граждан, которые недавно побывали на территории Китая, а потом обратились в медучреждения Крыма с признаками ОРВИ, проверили на предмет возможного инфицирования коронавирусом. Об этом Крыминформу сегодня сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Светлана Листопад.

«Те четыре человека, которые у нас были по Крыму и по Севастополю, были обследованы. Есть уже по двум результаты отрицательные. Проводит это федеральный научно-исследовательский центр Роспотребнадзора. Повода для паники никакого нет – сейчас сезон гриппа – ОРВИ, люди обращаются», — сказала Листопад.

Она уточнила, что граждан Китая среди обратившихся нет.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов призвал жителей полуострова доверять только проверенным источникам информации. По его словам, в Крыму есть все необходимое для предотвращения возможного распространения вируса.

«Призываю не поддаваться панике и верить только официальным источникам информации. Случаев выявления коронавирусной инфекции на территории Крыма не зафиксировано. В медицинских организациях республики сформирован запас медикаментов, медицинских масок, пульсоксиметров, противочумных костюмов максимальной защиты, противовирусных костюмов первого класса защиты. Также подготовлены аппараты искусственной вентиляции легких, применение которых может потребоваться в тяжелых случаях при госпитализации пациентов», — написал он на своей странице в Instagram.

В конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии, причиной которой стал новый вид коронавируса. По последним данным, число заразившихся новым вирусом только в Китае составило 7,7 тысячи человек, 170 человек скончались, 124 – выздоровели. За пределами Китая зафиксировано свыше 70 подтвержденных случаев заболевания, в том числе в США, Индии, Таиланде, Сингапуре, Австралии и других государствах.Крымское управление Роспотребнадзора сообщило, что во всех пунктах пропуска через границу России в Крыму и Севастополе были усилены мероприятия, которые направлены на недопущение завоза и распространения коронавирусной инфекции.







Четверг, 30 января 2020 г. 386

Источник: Портал Информер