В Крыму продана бывшая дача Леонида Брежнева

Власти Крыма продали пансионат «Глициния» в ялтинском поселке Ореанда за 1,2 млрд рублей. Об этом 7 августа журналистам сообщила министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина.
«Пансионат «Глициния» продан за 1,2 млрд рублей», – сообщила Анюхина.
По ее данным, владельцем стала российская компания.
Президентская госдача №1 «Глициния» известна как излюбленное место отдыха генсека КПСС Леонида Брежнева. В украинский период она находилась в ведении Госуправления делами президента Украины.
В 2014 году она была передана Федеральной службе охраны, а в 2016-м – подведомственному минимущества республики учреждению «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым». «Глициния» была внесена в план приватизации госимущества на этот год.
Среда, 7 августа 2019 г. 576
Источник: Портал Информер