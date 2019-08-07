В Крыму продана бывшая дача Леонида Брежнева

7 августа 2019     12
В Крыму продана бывшая дача Леонида Брежнева

Власти Крыма продали пансионат «Глициния» в ялтинском поселке Ореанда за 1,2 млрд рублей. Об этом 7 августа журналистам сообщила министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина.

«Пансионат «Глициния» продан за 1,2 млрд рублей», – сообщила Анюхина.

По ее данным, владельцем стала российская компания.

Президентская госдача №1 «Глициния» известна как излюбленное место отдыха генсека КПСС Леонида Брежнева. В украинский период она находилась в ведении Госуправления делами президента Украины.

В 2014 году она была передана Федеральной службе охраны, а в 2016-м – подведомственному минимущества республики учреждению «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым». «Глициния» была внесена в план приватизации госимущества на этот год.


Среда, 7 августа 2019 г. 576

Источник: Портал Информер

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