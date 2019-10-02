В Крыму проживают гномы, тавры, скифы и эльфы

Во время предыдущей переписи населения РК в 2014 году в пункте «национальность» местные жители указывали, что они гномы, тавры, скифы или эльфы.

Об этом сообщила начальник регионального управления федеральной службы госстатистики Ольга Балдина.

«Каждый раз, когда мы касаемся переписи, вспоминаем ответы о национальности: эльфы, скифы, гномы, тавры. Коллеги из Росстата упоминали, что были случаи, когда родители стояли над ребенком, контролируя, чтобы он написал, что является гномом по национальности. Тем не менее, что касается Росстата, то здесь полная добровольность участия в переписи и ответах на вопросы», — подчеркнула она.Балдина добавила, что это привело к тому, что в классификаторы национальностей в РФ были внесены поправки.

Следующая перепись населения намечена на 2020 год.





Среда, 2 октября 2019 г. 50

Источник: Портал Информер