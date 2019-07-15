В Крыму произошло ДТП с машиной «скорой помощи»

Водитель автомобиля скорой медицинской помощи допустил опрокидывание, уходя от столкновения с пассажирским автобусом на крымской трассе. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД МВД по Республике Крым.
«Три пострадавших – водитель и два медработника. Они на вызов ехали, уходили от столкновения с автобусом, которых поворачивал налево, и допустили опрокидывание. Столкновения с автобусом не было», – рассказали в ГИБДД.
В ГТБДД отметили, что авария произошла днем 15 июля на автодороге Симферополь – Николаевка.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства.
Источник: Портал Информер
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