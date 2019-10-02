В Крыму пройдет всероссийская премьера симфонического спектакля «Мастер и Маргарита»

Всероссийская премьера одной из главных театральных постановок 2019 года – симфонического спектакля «Мастер и Маргарита» состоится в Севастополе и Симферополе 12 и 13 октября. Об этом журналистам сообщил организатор спектакля, руководитель компании Inconcert Игорь Нескубин.

«Крымскому зрителю можно позавидовать – премьера именно у нас! Благодаря необычному сценическому прочтению и новаторской режиссуре вечное произведение заставит даже обычно неподвижных музыкантов оркестра стать участниками действия, которое будет разворачиваться в исполнении одного из самых мистических персонажей российского театра – Игоря Миркурбанова и лауреата премии «Золотая маска» – прекрасной Дарьи Мороз», – сказал Нескубин.

По его словам, оба артиста востребованы не только в ведущих театральных проектах, но и в самых ярких проектах кино и телевидения. Третьим участником действия станет музыка, подчиненная в этот вечер пальцам и рукам одного из самых виртуозных российских пианистов – Ивана Рудина, который, как и актёры предстанет перед зрителями в разных амплуа.

«Благодаря мастерам Московского государственного симфонического оркестра бессмертные образы романа Булгакова обретут удивительно читаемые музыкальные инкарнации. Бах, Моцарт, Вагнер, Штраус, Рахманинов, Шостакович, Шнитке – вот лишь некоторые имена великих композиторов, чья музыка прозвучит в симфоспектакле «Мастер и Маргарита», – отметил Нескубин.

Справка:

Московский государственный симфонический оркестр создан в 1989 году, как единственный в мире симфонический коллектив, посвящающий значительную часть своей концертной деятельности музыкально-эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Концерты и абонементы оркестра проходят на ведущих площадках Москвы. Художественный руководитель – известный пианист Иван Рудин.





Среда, 2 октября 2019 г. 61

Источник: Портал Информер