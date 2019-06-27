В Крыму пройдет фестиваль ретро-автомобилей

27 июня 2019     29
В Крыму пройдет фестиваль ретро-автомобилей

Второй Крымский фестиваль автомобилей “МОСТ” пройдет 13-14 июля на плато Ай-Петри. Об этом сообщило Министерство информации Крыма.

Яркое шоу состоится на площадке верхней станции канатной дороги. 

Участие в нем примут десятки раритетных автомобилей со всей страны. Несмотря на возраст, все машины самостоятельно заедут на Ай-Петри, где будут доступны для публики.

Также в рамках фестиваля состоятся гонки по дисциплине Hill climb на участке горного серпантина от водопада Учан-Су до плато Ай-Петри.

Организаторами мероприятия выступают ялтинский Музей автомобильного искусства и московская команда “Mad Buckets”.

Источник: Портал Информер

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