В Крыму пройдёт IX Всероссийский Саммит виноделов

26 октября в Крыму на базе ГУП РК ПАО «Массандра» состоится IX Всероссийский Саммит виноделов. Об этом заявили в пресс-службе минсельхоза РК.

«Всероссийский саммит станет отличной презентационной площадкой развития крымского виноделия и укрепит качественные позиции продукта, изготовленного сельхозтоваропроизводителями республики, не только в масштабах России, но и далеко за пределами страны. В рамках мероприятия состоится Международный винный Конкурс им Льва Голицына. Такие события проходили в Крыму почти 50 лет назад», — рассказал министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Международный винный конкурс объединит 2 важные даты – 5-летие воссоединения с Россией и 125-летие основания завода «Массандра».

Крым соберет представителей винодельческого сообщества России и стран ближнего и дальнего зарубежья на важные мероприятия отрасли. В «Массандре» пройдут IX Всероссийский Саммит виноделов, Выставка достижений предприятий отрасли, также в этот день будут подведены итоги учрежденного виноделами Крыма I Международного винного Конкурса имени Льва Голицына, который пройдет накануне.

Судейство на конкурсе будут осуществлять лучшие из лучших – не только отечественные эксперты, но и всемирно известные энологи, винные критики, ведущие эксперты в области виноделия из Великобритании, Италии, Франции, Германии, США, Финляндии, Сингапура и других стран. Международный винный Конкурс имени Льва Голицына (Lev Golitsyn International) учрежден виноделами Крыма. Он пройдет по правилам Международной организации винограда и вина OIV (International organisation of vine and wine), патронат которой планируется получить.

«Массандра» — одно из старейших предприятий России, основанное в 1894 году князем Львом Голицыным. Виноградники предприятия занимают площадь порядка четырёх тысяч гектаров, которые тянутся от Фороса до Судака на 180 км. Коллекция «Массандры» является одной из самых крупных в мире (более миллиона бутылок) и самая богатая по разнообразию. Она занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Ежегодно они участвуют в многочисленных престижных международных и отечественных конкурсах, где уже завоевали более 200 медалей, более 10 кубков «Гран-при» и шесть кубков «Супер Гран-при».





Четверг, 3 октября 2019 г. 4

Источник: Портал Информер