В Крыму прокомментировали информацию о возбуждении на Украине уголовного дела против прямого поезда

25 декабря 2019     11
В Крыму прокомментировали информацию о возбуждении на Украине уголовного дела против прямого поезда

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов считает возбуждение на Украине уголовного дела против первого поезда на полуостров обычной неадекватной реакцией Киева. Об этом он сообщил журналистам.

«Это обычная реакция неадекватной власти. Им что остается делать? Они понимают, что Крым утерян навсегда. Все, что у нас происходит, – их раздражает, они ничего с этим сделать не могут. Раздражает не тот факт, что пошел поезд, а сам факт нашего преуспевания.

Если бы мы прозябали сейчас, без света сидели в разбитой инфраструктуре – это были бы те события, которые они ожидали.

На фоне того негатива, который в самой Украине, эта позитивная информация, которая идет из Крыма, ими всячески торпедируется для того, чтобы простые люди не знали, что здесь происходит», – сказал Константинов.

Напомним, что ранее т.н. «прокуратура Автономной Республики Крым» возбудила уголовное дело за якобы незаконное пересечение госграницы Украины пассажирским поездом «Таврия», который проследовал по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь.



Среда, 25 декабря 2019 г. 5

Источник: Портал Информер

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