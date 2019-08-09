В Крыму пропал житель Феодосии

Следком возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения Геннадия Геннадьевича Умрихина по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по РК, пишет «Крым – 24».

31 мая мужчина вышел из дома на переулке Керченский, 4 в Феодосии и до сих пор не вернулся. О его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: на вид 50 лет, рост примерно 180 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, уши прилегающие, глаза серые.

Был одет: джинсы синего цвета, чёрная футболка, чёрные тапочки.

Особые приметы: татуировка на животе справа религиозная – изображение Иисуса, на переносице большая родинка, на правой руке отсутствует одна фаланга безымянного пальца.

Всем, кто располагает информацией об этом мужчине, просьба сообщить по телефонам: 89789091111 или 102.





Пятница, 9 августа 2019 г. 232

Источник: Портал Информер