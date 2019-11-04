В Крыму прошел третий фестиваль «Ноябрьфест»

В Крыму прошел третий фестиваль вина и гастрономии «Ноябрьфест». В этом году местом проведения его было выбрано винодельческое предприятие «Массандра» — его основные площадки, расположенные в одноименном поселке рядом с Ялтой.

на открытии

Географически место оказалось очень удачным – предыдущие фестивали проводили в комплексе «Мрия», в районе села Понизовка, находящемся достаточно далеко от Южной столицы Крыма, куда добраться было не так и легко, потому и посетителей там было значительно меньше.

разнообразие вин

А Массандра расположена всего в нескольких километрах от Ялты, потому люди ехали на фестиваль на своем, общественном транспорте и даже шли пешком в гору, чтоб насладится чудесным напитком, производимым на винодельческих предприятиях полуострова.

министр на открытии фестиваля

— Предварительно, главный день фестиваля посетили около 12 тысяч гостей, — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, — здесь не только те, кто отдыхает сейчас в Крыму, многие прилетели, как нам сообщали, на фестиваль специально. Гастрономия востребована в межсезонье, так же, как и спортивный туризм и пешеходный, которыми мы также уделяем внимание.

ажиотаж на фестивале

Фестиваль уже сумел завоевать высокую популярность и потому, по оценкам туристического портала «ТурСтат», самые привлекательные для туристов фестивали проходили в Москве, Санкт-Петербурге и в Крыму. В первую тройку вошли: «День народного единства» в Москве, фестиваль световых шоу «Чудо света» в Санкт-Петербурге и эногастрономический фестиваль #Ноябрьфест в Крыму».

презентация вин

Но, похоже, что организаторы не ожидали такого большого числа людей, и потому люди на фестивали отмечали возникшие при этом проблемы. Во-первых, ранее ноябрьский фестиваль проходил в закрытых помещениях, и это было правильно, учитывая неустойчивую крымскую погоду. Несмотря на Южный берег Крыма, на фестивале было холодно, двор комбината «Массандра» слабо освещало солнце, и люди старались расположиться в центре его, где был небольшой солнечный пятачок. И даже крымские вина не очень могли согреть людей. Кроме того, на полуострове в любой момент мог пойти дождь, и подготовленные небольшие тенты в центре двора не смогли бы спрятать под ними десяток тысяч людей. Во-вторых, туалеты комбината явно не были рассчитаны на такую огромную толпу. Туалеты в здании и на улицы еле справлялись с необычной нагрузкой, люди жаловались, что им нужно было по 30-40 минут отстаивать в огромной очереди, особенно учитывая продукт, который они дегустировали. Конечно, стоило бы продумать установку дополнительных биотуалетов на подобном мероприятии.

выступает uma2rman

В третьих, посетителей удивило, что в этом году часть вин оказались платными. «Вот эти вина для дегустации, — объясняли представители, к примеру, «Солнечной долины», а за пробование этих уже надо заплатить». Это было неожиданным для гостей фестиваля, уже привыкших к бесплатным дегустациям. Кроме того, производители вина привезли его немного и уже к середине дня вино стало заканчиваться… Ну и стоит отметить то, что к журналистам подходили люди, и обращали их внимание на то, что на мероприятии были замечены дети, которых здесь не должно было быть. Здесь можно было увидеть даже совсем юных «посетителей», которых мамы несли на руках.

Но люди старались мириться с этими проблемами, потому что все они прибыли сюда, чтобы насладится крымскими винами и закусками к ним – сырами, дарами моря и т.д. Тем более, что все проходило очень весело – в субботу собравшихся радовала группа Uma2rman. Братья Кристовские исполнили для гостей фестиваля все свои знаменитые хиты и менее известные композиции.

выступает uma2rman

В общем, несмотря на некоторые неувязки, фестиваль удался на славу! И люди собрались снова приехать в следующем году на новый, уже четвертый фестиваль вина и гастрономии «Ноябрьфест», при проведении которого, как мы надеемся, будут учтены все отмеченные недостатки этого, и в будущем году это мероприятие сумеет подняться еще выше в рейтинге общероссийских фестивалей и займет там свое достойное место!

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Олег Широков

Источник: Крымские новости