В Крыму разработан план по недопущению распространения коронавируса

31 января 2020     16
В Крыму разработан план по недопущению распространения коронавируса

Власти Крыма разработали план мероприятий по предупреждению завоза и распространения на территории республики коронавируса нового типа. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Утвердить прилагаемый план организационных противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения на территории Республики Крым новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», – сказано в тексте распоряжения.

В частности, план предполагает обеспечение поддержания неснижаемого запаса противовирусных препаратов, определение медицинских организаций для госпитализации больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, организация и проведение обучения медиков. Также в плане перечислен алгоритм действий при обнаружении больных инфекцией нового типа.

Ранее сообщалось, что четверых граждан, которые недавно побывали на территории Китая, а потом обратились в медучреждения Крыма с признаками ОРВИ, проверили на предмет возможного инфицирования коронавирусом. По двум из них уже есть отрицательные результаты на предмет заражения вирусом.



Пятница, 31 января 2020 г. 1367

Источник: Портал Информер

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